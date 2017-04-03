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В метро Санкт-Петербурга взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«По данным источника, взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт», – говорится в сообщении.

По данным источника агентства, взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности.

Ранее сообщалось о взрыве на станции «Сенная площадь».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.
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