В метро Санкт-Петербурга взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«По данным источника, взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт», – говорится в сообщении.
По данным источника агентства, взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности.
Ранее сообщалось о взрыве на станции «Сенная площадь».
По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.
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