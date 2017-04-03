В Санкт-Петербурге на станции метро «Площади Восстания» найдено самодельное взрывное устройство.

Как сообщает «Фонтанка», на станции «Площадь Восстания» найдено неразорвавшееся взрывное устройство.

По данным издания, сейчас его обезвреживают.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек. В то же время, по информации местные властей, пострадали около 50 человек.

По данным СМИ, взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».



