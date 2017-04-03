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Все станции петербургского метрополитена закрыты после того, как между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел как минимум один взрыв (по другим данным, их было два), сообщает ВВС.

О закрытии всех станций метрополитена сообщил официальный канал петербургской подземки в мессенджере «Телеграм». До этого сообщалось, что для входа и выхода пассажиров закрыты восемь станций.

Кроме того, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что из петербургского метро уже полностью завершена эвакуация пассажиров. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

Напомним, 3 апреля около 14:30 в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошло от одного до двух взрывов.

Официальной информации о количестве жертв и пострадавших пока нет. Источники информагентств утверждают, что речь идет как минимум о 10 погибших и 50 пострадавших.

Национальный антитеррористический комитет сообщает, причиной случившегося стал подрыв самодельного взрывного устройства. Источник агентства РИА Новости утверждает, что таких устройств было два, а их мощность эксперты оценивают как небольшую.
ForUm

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