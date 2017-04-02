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Убийца экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в марте посещал оккупированный Донецк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

«Убийца преследовал жертву более километра, а затем расстрелял... Ранее он служил в Национальной гвардии Украины. 6 марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать Россию. Нацгвардейцам, в том числе бывшим, запрещено оставаться в этом районе», - заявил генпрокурор, передает 112 Украина.

По словам Луценко, правоохранители обыскали квартиру, в которой убийца остановился вместе с двумя другими людьми. Но отметил, что в интересах проводимого расследования не может рассказать подробности. 

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова Павел Паршов  умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.
ForUm

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