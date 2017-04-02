По предварительной информации, среди пострадавших при взрыве в Париже украинцев нет, сообщает Департамент Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед потерпілих у передмісті #Париж'а немає.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 апреля 2017 г.
По информации полиции, взрыв на окраине Парижа произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.
Напомним, по меньшей мере 30 человек были ранены в результате взрыва, прогремевшего во время детского карнавала в пригороде Парижа Вильепенте.
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