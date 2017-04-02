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По предварительной информации, среди пострадавших при взрыве в Париже украинцев нет, сообщает Департамент Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

 


 

По информации полиции, взрыв на окраине Парижа произошел из-за нарушения правил безопасности во время карнавала.

Напомним, по меньшей мере 30 человек были ранены в результате взрыва, прогремевшего во время детского карнавала в пригороде Парижа Вильепенте.

 
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