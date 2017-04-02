Жертвами схода оползней на юго-западе Колумбии стали по меньшей мере 206 человек, сообщают местные власти и спасательные службы.

Точное число погибших неизвестно, передает Русская служба ВВС.

По данным колумбийской армии, погибли 254 человека, президент страны Хуан Мануэль Сантос сообщил о 193 погибших.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им (пострадавшим). Это разбивает мое сердце», - заявил Сантос.

В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.

По последним данным, более 400 человек пострадали. Множество людей числятся пропавшими без вести, но пока власти не называют конкретных цифр.

Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход оползней был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.

Президент страны отправился в наиболее пострадавший район – департамент Путумайо.

На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней были направлены более тысячи военных.

Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам – многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.

Глава провинции Путумайо Соррел Арока сообщил, что потоки грязи затопили целые кварталы.

Город Мокоа – административный центр департамента Путумайо – оказался фактически отрезан от внешнего мира, в городе нет электричества и не работает система водоснабжения.