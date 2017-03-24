Павла Паршова, которого обвиняют в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уволили из рядов Нацгвардии Украины в 2016 году за невыполнение условий контракта. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

«Солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ряды НГУ (в батальон «Донбасс») он был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона «Донбасс» был подполковник Анатолий Виногродский.

В НГУ сообщили, что Паршов родился 28 июля 1988 в Севастополе, в последнее время проживал в Днепропетровске.

«По информации относительно нахождения его в розыске проводится служебная проверка», - отметили в ведомстве.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.