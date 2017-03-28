Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Левенец объявлен в розыск.

Соответствующая анкета обнародована на сайте МВД.

Отмечается, что последний раз данные в анкете были обновлены 28 марта в 12:12.

По информации журналистки Алены Луньковой, с киллером был еще один экс-донбассовец Ярослав Левенец, позывной "Хантер".

«Киллер Вороненкова приехал в Киев не один. С ним был еще один экс-донбассовец. И дальше очень интересно. Ярослав Левенец, позывной «Хантер». С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себе называл политзаключенным режима Януковича», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что сообщник киллера на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршова застрелили.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.