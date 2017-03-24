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Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее. Об этом сообщается в Twitter Главы государства.

«Дал поручение МИД, Минобороны и ГосЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Из города Балаклея и близлежащих сел эвакуировали 19 тыс. граждан.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

 
ForUm

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