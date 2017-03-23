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Интенсивность взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По словам представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18.00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы происшествия  и готовиться к локализации пожара», - отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. В результате взрывов пострадала женщина.

Из города Балаклея и близлежащих сел эвакуировали 19 тыс. граждан.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.
ForUm

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