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Признание так называемых паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит временный характер - до выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе « Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Характер признания паспортов ДНР и ДНР носит временный характер, официально скажу как есть - до выполнения Минских соглашений. То есть это правильный шаг, дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы пытаемся работать по Минским соглашениям», - сказал Грызлов.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

 

 
ForUm

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