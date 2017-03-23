Признание так называемых паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит временный характер - до выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе « Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Характер признания паспортов ДНР и ДНР носит временный характер, официально скажу как есть - до выполнения Минских соглашений. То есть это правильный шаг, дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы пытаемся работать по Минским соглашениям», - сказал Грызлов.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.