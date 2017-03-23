Президент Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственных администраций принять безотлагательные меры по оказанию помощи жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В перечне первоочередных мероприятий - обеспечение строительными материалами (стекло, шифер), дизтопливом, продуктами питания, а также направление строительных бригад для осуществления ремонтно-восстановительных работ.

Отмечается, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работу которого координирует председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.

Из города Балаклея и близлежащих сел уже эвакуировали уже 19 тыс. граждан.