По предварительной информации киллер, убивший в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, стрелял из пистолета ТТ. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента завил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Насколько я знаю, киллер использовал пистолет ТТ, предварительно. Но, я думаю, что окончательные выводы будут сделаны после баллистической экспертизы», - заявил Шкиряк.

При этом он затруднился ответить на вопрос о том, сколько выстрелов было сделано.

На вопрос журналистов о том, взяли ли уже под охрану другого депутата Госдумы, с которым должен был встречаться Вороненков, Шкиряк отметил: «Такую охрану обеспечивает СБУ. Если необходимость будет, мы, безусловно, готовы взять под охрану любого важного для украинских следственных органов свидетеля. В данной ситуации я просто не имею такой информации. Думаю, что это вопрос СБУ».

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Его охранник получил ранения, но при этом ему удалось ранить стрелявшего.