Высказанная накануне идея по обустройству свалки в Чернобыльской зоне была продиктована эмоциями, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

«Я не считаю это целесообразным. По моему убеждению, Чернобыль – это должна быть зона, где надо внедрять возобновляемые источники энергии, где надо думать о рекреации. Это были мои определенные эмоции. Не мне решать, что там должно быть. Есть компетентные органы, которые этим занимаются», - приводит его слова Укринформ.

Напомним, 22 мата во время брифинга, посвященного мусорной проблеме, городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что стране необходим запасной полигон для складирования твердых бытовых отходов и предложил обустроить его в Чернобыльской зоне.