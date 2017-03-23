также в разделеОбщество
Весной на срочную службу призовут 14 тысяч человек
Экс-депутат Госдумы назвал имя того, кто может стоять за убийством Вороненкова 19
Киевские дельцы торговали украденными данными баз Минюста и ГФС 12
Завтра в Украине пройдут дожди 15
Герасимов: Убийство Вороненкова – теракт, которым руководил Кремль 19
В Раде не считают совпадением пожар в Балаклее и убийство Вороненкова 46
Садовый списал на эмоции идею мусорника в Чернобыльской зоне 12
Гончаренко: Вороненков преступил правила «мафиозного клана Путина» 24
Гройсман: Артсклады на Харьковщине могут гореть неделю 126
РФ обвинила замкома «Правого сектора» в похищении своих журналистов 19
Суд вернул Минобороны 32 тысячи ящиков патронов на 7,3 миллиарда 25
Убийца Вороненкова – гражданин Украины 73
Тетерук об убийстве Вороненкова: С отставками спешить пока рано 51
Пономарева и жену Вороненкова возьмут под охрану 46
СБУ ввела в Донецкой области дополнительные меры безопасности 18
В Балаклею направлены дополнительные силы военных 73
У киллера Вороненкова нашли документы гражданина Украины 109
Убийца Вороненкова умер в больнице 498

В Иерусалиме 22 марта официальная делегация Украинской православной церкви во главе с предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием приняла участие в торжественной церемонии освящения Кувуклии – часовни над Гробом Господним. Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), поездка состоялась по приглашению Константинопольского Патриарха Варфоломея I и Иерусалимского Патриарха и всей Палестины Феофила III, сообщает Центр информации УПЦ.

«Храм Воскресения Христового – главная святыня для всех христиан. C древности это место обозначено величественным храмом, комплекс которого включает Кувуклию – место Воскресения Иисуса Христа и ряд других святых мест, связанных с крестными страданиями Христа и Его Воскресением», – отметил митрополит Антоний.

Как известно, Кувуклия находится в юрисдикции Иерусалимского патриархата, Римской католической и Армянской Церквей, которые дали свое согласие на реставрацию.

«Тот комплекс, который мы сейчас видим – это храм, который уже полторы тысячи лет не закрывался. В этом комплексе есть помещения, где проводят богослужения лишь те или иные конфессии, но что касается Гроба Господнего – это место общее для всех. Здесь совершают богослужения большинство христианских конфессий. Между конфессиями за эти времена, в связи с желанием владеть храмом, были распри. Но сейчас, слава Богу, у каждой конфессии есть свое место. В Кувуклии, например, для всех определены часы для совершения богослужений. Так, Православная Церковь служит Литургию в час ночи, через четыре часа богослужение совершает Армянская Церковь, а через четыре часа это место предоставляется для богослужения Католической Церкви», – сказал владыка Антоний.

Также он рассказал об особенностях владения храмовым комплексом Гроба Господня.

«Относительно владения – здесь особый статус, несколько столетий ключами от храма Гроба Господнего заведуют мусульмане. Сейчас это семья Нусейбе. Представители этой семьи каждый день утром и вечером, открывают и закрывают храм», – рассказал митрополит.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Кувуклия была возведена в 1810 году. По данным из открытых источников, реставрация Кувуклии продолжалась 9 месяцев, стоимость работ составила 4 млн евро. Реконструкцию часовни выполняли сотрудники Афинского национального политехнического университета. В ходе работ мастерам удалось убрать металлический каркас часовни и очистить фасад от копоти. Ежегодно в Великую субботу в Кувуклии происходит чудо схождения Благодатного огня
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года