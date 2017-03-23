В пятницу, 24 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем в Волынской и Ривненской областях +7...+12 градусов, в Закарпатской и Черновицкой областях +15...+20 градусов, на остальной территории +10...+15 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов, в Черниговской и Сумской областях +7...+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов, в Одесской области до +18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.