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Среди первоочередных версий убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова полиция рассматривает действия РФ. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

В свою очередь Вакуленко сообщил, что к проведению первоочередных следственных действий на месте преступления привлекли представителей центрального аппарата полиции. На месте работают криминалисты, которые оказывают помощь в скорейшем выяснении всех обстоятельств совершенного преступления.

«Но на сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица как такового, которое давало важные показания и играло ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине», - отметил Вакуленко.

Он также добавил, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Более подробную информацию сообщат после оперативной отработки места происшествия и анализа первоочередной оперативной и следственной информации.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Его охранник получил ранения, но при этом ему удалось ранить стрелявшего. 
ForUm

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