также в разделеОбщество
Весной на срочную службу призовут 14 тысяч человек
Экс-депутат Госдумы назвал имя того, кто может стоять за убийством Вороненкова 19
Киевские дельцы торговали украденными данными баз Минюста и ГФС 12
Завтра в Украине пройдут дожди 15
Герасимов: Убийство Вороненкова – теракт, которым руководил Кремль 19
В Раде не считают совпадением пожар в Балаклее и убийство Вороненкова 46
Садовый списал на эмоции идею мусорника в Чернобыльской зоне 12
Гончаренко: Вороненков преступил правила «мафиозного клана Путина» 24
Гройсман: Артсклады на Харьковщине могут гореть неделю 126
РФ обвинила замкома «Правого сектора» в похищении своих журналистов 19
Суд вернул Минобороны 32 тысячи ящиков патронов на 7,3 миллиарда 25
Убийца Вороненкова – гражданин Украины 73
Тетерук об убийстве Вороненкова: С отставками спешить пока рано 51
Пономарева и жену Вороненкова возьмут под охрану 46
СБУ ввела в Донецкой области дополнительные меры безопасности 18
В Балаклею направлены дополнительные силы военных 73
У киллера Вороненкова нашли документы гражданина Украины 109
Убийца Вороненкова умер в больнице 498

Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – обычная для Кремля показательная казнь свидетеля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госизмены экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – отметил он.

По словам Луценко, Вороненков является не единственным свидетелем из числа российских чиновников.

«Также закон предусматривает приобщение в судебном следствии показаний Вороненкова, данных под письменный протокол», – подчеркнул генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Его охранник получил ранения, но при этом ему удалось ранить стрелявшего. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года