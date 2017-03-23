Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – обычная для Кремля показательная казнь свидетеля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госизмены экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – отметил он.

По словам Луценко, Вороненков является не единственным свидетелем из числа российских чиновников.

«Также закон предусматривает приобщение в судебном следствии показаний Вороненкова, данных под письменный протокол», – подчеркнул генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Его охранник получил ранения, но при этом ему удалось ранить стрелявшего.