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Полиция проверяет факт незаконного повышения цен на топливо в Балаклейском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о таких случаях поступили в органы правопорядка от представителей средств массовой информации.

По информации, которая была распространена в социальных сетях, на отдельных заправках, расположенных на выезде из города Балаклея, цены на топливо достигли 80 гривен за литр.

Для проверки на место происшествия отправились мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины.

Информация о результатах этой работы будет сообщена дополнительно. Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой информировать о таких случаях по телефонам: 7059-300, 700-03-70, 093 660 41 86 или 102.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 

Порядок в Балаклее и ее окрестностях охраняют около 600 правоохранителей
ForUm

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