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Порядок в Балаклее и ее окрестностях охраняют около 600 правоохранителей, Департамент коммуникации Национальной полиции.

«Сейчас в городе проводится эвакуация жителей из пятикилометровой зоны от складов боеприпасов, где продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. В городе полиция и Нацгвардия патрулируют улицы, чтобы не допустить случаев мародерства», – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, к несению службы задействованы около 600 правоохранителей, в частности - 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан из города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город.

«Силами правоохранителей создан необходимый резерв из числа военнослужащих и курсантов ведомственного вуза. Правоохранители осуществляют патрулирование города и окрестных населенных пунктов, чтобы не допустить случаев мародерства», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 
ForUm

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