также в разделеПроисшествия
Из-за ЧП на Харьковщине перекрыт ряд дорог 38
Пожар в Балаклее еще не тушат, на складах продолжаются взрывы 73
Из-за взрывов в Балаклее «Укртрансгаз» меняет направления транспортировки газа 38
Полторак: На складах в Балаклее горит треть арсенала 113
Сутки в АТО: один военный погиб, один – ранен 16
На складе боеприпасов в Харьковской области произошел взрыв, проводится эвакуация 246
На Львовщине пьяный водитель протаранил авто патрульных и «покатал» полицейского 43
В Виннице застрелился майор ВВС Украины 167
Пожар на Донетчине: военных госпитализировали с ожогами 93
На Харьковщине от взрыва гранаты погиб мужчина, еще двое – в тяжелом состоянии 48
На Полтавщине в воинской части нашли застреленным офицера 236
В Харькове неизвестный бросил в аптеку гранату 46
На Львовщине 8 воспитанников детсада попали в больницу с кишечной инфекцией 35
В штабе рассказали подробности вчерашнего боя под Мариуполем 438
В Пуще-Водице на территории санатория произошла стрельба 64
За день в зоне АТО трое военных погибли, восемь ранены 296
Возле Водяного произошел бой, ВСУ удалось продвинуться вперед 626
Под Мариуполем ВСУ обстреляли из «Градов»: двое военных погибли, 7 – ранены 105

Все взрывы в Балаклее происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Продолжается эвакуация населения:

из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб;

из Яковенково – 806 человек эвакуированы в Волохов Яр;

Из Балаклеи эвакуированы более 16317 человек.

На месте происшествия от ГосЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 

.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года