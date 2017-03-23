Все взрывы в Балаклее происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Продолжается эвакуация населения:

из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб;

из Яковенково – 806 человек эвакуированы в Волохов Яр;

Из Балаклеи эвакуированы более 16317 человек.

На месте происшествия от ГосЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.

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