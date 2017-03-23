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Окружной административный суд Киева вернул армии более 30 тысяч ящиков патронов, которые с 2000 года безосновательно хранились на территории николаевского порта «Ольвия».

Об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Минобороны Украины обязано обеспечить возврат военного имущества – 17843 ящиков патронов стрелкового оружия калибра 7.62 мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм к противотанковой пушке МТ-12 «Рапира» и 12 500 ящиков патронов калибра 14.5 мм к танковому пулемету ККВТ», - написал он в Facebook.

Прокурор указал, что боеприпасы с 2000 года безосновательно хранились на территории ГП «Стивидорная компания «Ольвия» вследствие невыполнения ГК «Укрспецэкспорт» внешнеэкономического контракта с Республикой Эфиопия и выбыли из учета воинских частей.

По словам Матиоса, теперь украинская армия не будет закупать дефицитные патроны 7.62 и 14.5мм по рыночным ценам.

«Государственный оборонный заказ и бюджет страны на этот и последующие годы не потребует дополнительных 7,3 млрд грн. Обороноспособность государства существенно усилена», – подчеркнул военный прокурор.

 

 

 

 

 
ForUm

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