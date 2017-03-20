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Фамилии прибывших в Крым украинских политиков не будут разглашать ради их безопасности, заявил зампред комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Сегодня в Украине в ранг государственной политики возведены репрессии за свободу слова, объективное мышление, синим пламенем горит ненависть киевского правительства к населению Крыма», — приводит его слова РИА Новости.

«Поэтому будет правильно скрыть фамилии украинских делегатов, чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов», - добавил Бальбек.

Как сообщалось, замглавы комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о «первом визите украинских политиков» в оккупированный Крым.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите украинских и иностранных политиков в Крым для введения против них санкций, против украинских граждан могут открыть уголовные дела.

По данным СМИ, Плотницкий и Захарченко приехали в Крым на «празднование» 3-летия аннексии полуострова.

 
ForUm

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