Кабинет Министров Украины начал отбор кандидата в независимую комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Начали отбор аудитора для НАБУ от Кабмина. Министр Кабмина Александр Саенко и министр юстиции Павел Петренко встретились с представителями общественности относительно открытого отбора представителя от правительства в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку работы НАБУ», - написал он в Facebook.

Гройсман подчеркнул важность прозрачности отбора.

«Очень важно, чтобы этот отбор был максимально прозрачным ради того, чтобы выбрать действительно достойного и профессионального кандидата с безупречной репутацией и профессиональными навыками. Жду конструктивный диалог власти и общественности и избрания по-настоящему ответственного представителя», - резюмировал премьер.

Как известно, согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

16 марта Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел заседание без своего председателя Егора Соболева и рекомендовал парламенту рассмотреть кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. В заседании приняли участие 13 членов антикоррупционного комитета из 24. Присутствующие члены комитета, в частности депутат от «БПП» Игорь Артюшенко, отметили, что заседание является легитимным, хоть и проводится без председателя комитета. На заседание пришел и Соболев. Он подчеркнул, что не мог проводить заседание антикоррупционного комитета по требованию трети его членов, своевременно не поставив в известность остальных членов комитета. Он напомнил, что назначил заседание на завтра, 17 марта. Впоследствии Соболев заявил, что решения, принятые сегодня некоторыми членами комитета, не имеют никакой силы.

Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента. В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в тот день после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча Парубий отметил, что «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом. Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что это происходит в нарушение Регламента ВР и закона о НАБУ. Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.