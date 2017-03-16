Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что президент подписал соответствующий указ № 62 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины».



«Документ принят в связи с существенным обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, насильственным захватом украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, ростом угроз экономической и энергетической безопасности нашего государства, спровоцированными сознательными действиями террористов, эскалацией агрессии со стороны Российской Федерации против Украины и с целью защиты прав и свобод граждан Украины, обеспечения национальной безопасности», – говорится в сообщении.



В АП сообщили, что, учитывая также признание Россией документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Донбасса, СНБО предлагает следующие действия.



«В частности, временно, до реализации пунктов 1 и 2 Минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. В связи с этим Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и которые предоставляются украинскими и международными гуманитарными организациями», – отмечается в документе.



Также, согласно решению СНБО, правительство должно обеспечить безопасное и надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины и принять меры по нейтрализации угроз экономической безопасности и минимизации их последствий для экономики и бюджета государства. В частности, обеспечить безусловное выполнение в полном объеме решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по обеспечению энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведению отопительного сезона и нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления защиты критической инфраструктуры Украины.



«На Министерство внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной фискальную службу с участием Службы безопасности Украины возлагается обеспечение выполнения этого решения путем прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей путями железнодорожного и автомобильного сообщения. Указанные структуры также должны создать условия для привлечения общественности к контролю за реализацией мероприятий, предусмотренных этим решением, принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности, противодействия диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка», – сказано в сообщении.



Кроме того, СНБО предлагает руководству антитеррористической операции принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.



Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.