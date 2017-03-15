Действия участников торговой блокады оккупированных территорий Донбасса «влетят Украине в копеечку». Об этом, выступая на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомичи», «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады», – отметил он.

По словам Президента, «как ни прискорбно это осознавать, гуляй-поле в зоне АТО создала политическая сила, которую мы считали демократической, либеральной и реформаторской». «Взяли и сделали – нечестно и непорядочно по отношению к стране. Разве дело таким вот образом отвлекать внимание от провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских срока не смог решить острого коммунального вопросы и буквально засыпал мусором красивый европейский город Украины?», – подчеркнул Порошенко.

«Организаторы блокады приложили немало усилий, чтобы спровоцировать власть на силовые действия. Они ждали крови. Они даже не постеснялись, чтобы изготовить и распространить фальшивый приказ и распространить фейк о якобы исчезновении инвалида-участника блокады», – отметил Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что власть всегда будет уважительно относиться к мирным участникам любых мирных акций, пусть она и не разделяет их требований. «Но всех, кто на призыв организаторов приезжать с оружием, ехать туда с автоматами, коктейлями Молотова или взрывчаткой, гранатами, чтобы взрывать железнодорожные пути, как нам неоднократно уже обещали авантюристы организаторы, будем задерживать и привлекать к ответственности, даже если они будут представляться патриотами», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили.

14 марта вечером блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.