Более 20 ранее задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса отпустили. Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции Донецкой области в Facebook.

«После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже отпущены 20 блокировщиков. Проверка продолжается», - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего было задержано 43 человека.

Позже вице-спикер Оксана Сыроид в Facebook сообщила, что всех задержанных в Кривом Торце участников блокады отпустили.

«По информации СБУ всех задержанных уже освободили. Нам удалось разыскать шестерых из 46. В их телефонах уничтожена вся информация. Это усложняет поиск. Предварительно ребят держали под стражей в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидового, Покровска, Торецка, Бахмута», - написала она.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне АТО 43 человека и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.