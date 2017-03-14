На блокпосту возле Славянска произошел конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и правоохранителями, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Около 19:00 через блокпост на въезд в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, которые отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт», – говорится в сообщении.

По данным главка, сотрудники полиции, которые несут службу на блокпосту, объяснили гражданам, что они въезжают с оружием в зону проведения АТО и попросили проверить документы на оружие. Однако указанные лица предоставить документы отказались.

«В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности. Присутствующий на месте народный депутат начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских. Полиция приняла меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации. По данному факту проводится проверка», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили.