Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на сотрудников полиции в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«В результате нападения группы вооруженных лиц во главе с народным депутатом, совершивших силовой прорыв сквозь блокпост в обход законных процедур проверки, пострадали 7 сотрудников полиции, которые получили травмы различной степени тяжести», - заявили заместитель председателя Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин и командир роты спецназначения полиции Донетчины Юрий Голубан во время брифинга в Краматорске.

Аброськин отметил, что полковник Голубан является добровольцем, который в 2014 году пришел защищать целостность нашего государства, и с 2014 года несет службу на территории Донецкой области, являясь жителем Киева.

Спецподразделение несло службу по охране общественного порядка на посту при въезде в Славянск. Данное подразделение там находился по распоряжению штаба АТО в рамках контрдиверсионных мероприятий, проводимых на территории области.

Голубан сообщил, что около 19:00 подъехала колонна машин с неизвестными. Данным людям было предложено пересечь блокпост согласно с инструкциями штаба АТО – предоставить документы, удостоверяющие личность и предоставить автомобильный транспорт для осмотра.

«Люди отказались это делать. При этом вышел нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда у одного него это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне, по сути гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции», - заявил он.

В нападении участвовали около 40-45 человек.

Командир спецподразделения подчеркнул, что им было принято решение не использовать огнестрельное оружие против нападавших.

Во время конфликта пострадали 7 сотрудников полиции, из них 5 – бойцы роты спецназначения и 2 – Славянского отдела полиции.

«Сотрудник спецподразделения был сбит машиной народного депутата, сейчас он доставлен в больницу. Еще двое полицейских получили телесные повреждения, 2 сотрудника были забрызганы слезоточивым газом, получили серьезные ожоги лица», - сообщил Голубан.

«Сегодня самый яркий пример, когда не просто оскорбили, а дали команду побить сотрудников полиции. Оценку действиям народного депутата должна предоставить Генеральная прокуратура», - заявил Аброськин.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 14 марта вечером на блокпосту возле Славянска произошел конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и правоохранителями.

По данным полиции, около 19:00 через блокпост двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, которые отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.