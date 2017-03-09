Москва считает неприемлемой блокаду Донбасса, Киев должен сделать все, чтобы ее прекратить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема», — заявил Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

«Призываем украинское руководство применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить», — подчеркнул он.

Напомним, блокада оккупированного Донбасса началась 25 января.

27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление ДНР». По данным РосСМИ, через неделю после этого ситуация на этих некоторых предприятиях оказалась близка к критической.