Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции, находящихся на неподконтрольной Украине территории, перешли под «внешнее управление».

«Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — сказал он, сообщает ДАН.

Захарченко заявил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР.

«Все идет по плану, предприятия с сегодняшнего дня с нуля часов вводятся во внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим», – заявил он.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Сегодня, 1 марта, ПАО «Укртелеком» сообщило о вынужденном прекращении оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.