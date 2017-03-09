Через неделю после того, как власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, ситуация на этих заводах оказалась близка к критической. Об этом пишет российская газета Коммерсант.

«Вопреки радужным прогнозам местных властей, обещавших быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет де-факто национализированных предприятий, многие производства закрываются. На некоторых из них зарплату рабочим еще продолжают выплачивать, но будущее большей части заводов остается туманным», - отмечает издание.

7 марта рабочие Харцызского трубного завода ждали очередной зарплаты: в конце февраля холдинг «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова объявил, что вынужден приостановить работу предприятия из-за продолжающейся торговой блокады.

1 марта на этом заводе, как и на всех других предприятиях украинских собственников на территории «ДНР» и «ЛНР», было введено внешнее управление, так что до последнего дня никто не знал, будут ли рабочим выплачены деньги. А если зарплата придет, то будет ли ее платить прежний собственник или она будет выплачиваться из дотируемого Россией бюджета «ДНР». «В итоге вчера две трети зарплаты пришло нам на карточки, как было все последние месяцы»,— рассказал один из рабочих Харцызского трубного завода.

На других предприятиях на территории «ДНР» ситуация для рабочих менее благоприятная. «Последняя зарплата была в начале февраля, сейчас производство заморожено,— рассказал сотрудник службы выгрузки сырья Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ).— 1 марта завод блокировали люди с автоматами, все системы управления были остановлены».

По мнению собеседника издания, если в ближайшее время ЕМЗ не заработает, то рабочим этого градообразующего предприятия придется искать работу за пределами самопровозглашенных республик. Похожая ситуация и на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ), владельцы которого объявили об остановке предприятия 27 февраля, накануне введения внешней администрации со стороны «ДНР».

Уже после введения внешнего управления «ДНР» на предприятиях украинских собственников был вынужден остановить свою работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке, сообщил газете близкий к холдингу «Метинвест» донецкий предприниматель Мансур Натхоев. «Кокс шел на склады ДМЗ, пока тот не остановился, теперь по домам отправили и рабочих в Макеевке»,— рассказал он.

Также прекратил работу и крупнейший украинский оператор связи «Укртелеком», входящий в холдинг Ахметова. В «ДНР» после этого заявили: все сотрудники предприятия переводятся на работу в компанию «Комтел» (новый государственный оператор), а зарплату им будут платить из бюджета республики.

В свою очередь, жители Донецка пишут в соцсетях, что после появления внешних управляющих от «ДНР» в единственном пятизвездном отеле города «Донбасс палас», также принадлежавшем Ахметову, сначала был поднят флаг «ДНР», а затем из гостиницы начали выносить кофемашины и барное оборудование.

Напомним, 1 марта 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление ДНР».