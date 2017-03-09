Информация, которая распространяется некоторыми СМИ о якобы прекращении «Укравтодором» использования площадки Prozorro, не соответствует действительности и является попыткой манипуляции.

«Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает прозрачность проведения процедур публичных закупок службами автомобильных дорог в областях. Все тендеры проходят на платформе ProZorro в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках», - заявила пресс-служба ведомства.

С 1 августа 2016 года «Укравтодор» перевел все закупки работ и услуг по ремонту, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог на платформу ProZorro.

«С 13 июля прошлого года на этой открытой платформе также осуществляются и допороговые закупки (которые не превышают 200 тыс. гривен). Специально для этого 13 июля 2016 «Укравтодор» выдал отдельное поручение № 180 для служб автомобильных дорог в областях, которое действует до сих пор», - напомнили в пресс-службе.

Отмена отдельного поручения № 208, на которое посылаются авторы фейковой информации, не касается процедуры закупок, а лишь регулирует и координирует отношения «Укравтодора» с подчиненными ему структурами вместе с другими отдельными поручениями, приказами и письмами.