Заявления представителей России в Гааге о том, что члены НВФ на Донбассе воюют с оружием, найденным в шахтах, вызывают смех во всем мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Жан-Жаком Эро, сообщает Укринформ.

«Когда российские представители в Гааге официально, я подчеркиваю, официально говорят о том, что все эти сотни танков, сотни бронированных машин, бесконечное количество артиллерии, «градов» и всего другого просто найдены в шахтах, над чем смеется весь мир, но это, конечно, нехороший смех, мы понимаем, с чем имеем дело», - отметил Климкин.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России. Украина обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.