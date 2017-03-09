также в разделеПолитика
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 9
Порошенко поручил МИД обеспечить поддержку безвиза в Европарламенте 19
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 903
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 48
Суд в Гааге может принять решение в отношении РФ до конца апреля 80
Германия и РФ выступают за привлечение США к переговорам по Украине 59
Главы МИД нормандской четверки встретятся в Париже 32
Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса 90
Комитет Европарламента утвердил безвиз для Украины 115
Кремль обещает признать решение суда в Гааге 166
США выделят Украине $150 миллионов на оборону 31
Порошенко: На оккупированной земле смельчаки-патриоты придут к Шевченко 72
Порошенко предлагает ввести украиноязычные квоты для ТВ 150
В 2016 году на Президента и АП потратили почти полмиллиарда 61
Порошенко одобрил соглашение Украины с Евроюстом 41
МИД: Намерения Трампа сотрудничать с РФ не повлияют на Украину 82
Порошено пожелал украинским женщинам две вещи 161
Климкин: Переговоры с РФ должны вестись только с позиции силы 200

Заявления представителей России в Гааге о том, что члены НВФ на Донбассе воюют с оружием, найденным в шахтах, вызывают смех во всем мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Жан-Жаком Эро, сообщает Укринформ.

«Когда российские представители в Гааге официально, я подчеркиваю, официально говорят о том, что все эти сотни танков, сотни бронированных машин, бесконечное количество артиллерии, «градов» и всего другого просто найдены в шахтах, над чем смеется весь мир, но это, конечно, нехороший смех, мы понимаем, с чем имеем дело», - отметил Климкин.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России. Украина обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

127
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года