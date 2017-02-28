Среди якобы найденных народным депутатом Надеждой Савченко в Макеевской колонии №22 украинских пленных – двое с «сепаратистскими наклонностями». Об этом заявил координатор Центра по обмену и освобождению заложников «Патриот» Олег Котенко, сообщает 112 Украина.

«Мы посмотрели все эти списки. Там есть определенная некорректность, в них отсутствует одна фамилия – Кареньков. Это наш военнослужащий, который находится в Макеевской колонии. О 6 особах, которых якобы кто-то отыскал, я тоже дам пояснения. Четыре человека из этого списка, которые якобы были найдены, не обращались ни в МВД, ни в СБУ, ни к волонтерам. Мы не знаем, что это за люди. Мы будем выяснять, кто они. Оставшиеся двое, это люди с сепаратистскими наклонностями, которые, вероятнее всего, были посажены туда для какой-то определенной цели, например, получения информации от наших пленных», - отметил он.

Котенко подчеркнул, что для проведения переговоров по обмену пленных украинская сторона должна получить соответствующие обращение. «И когда Рубан выводит каких-то людей и говорит, что он освобождает кого-то, мы сразу задаем вопрос, кто эти люди, откуда они взялись», - добавил он.

По словам Котенко, благодаря действиям Рубана было освобождено достаточно большое количество людей, однако к нему все же есть вопросы. «Нашей группе удалось освободить более 200 людей, поэтому разрешение никакое не нужно. Можно договариваться с боевиками, на доверительных отношениях производить обмен без попадания на ту сторону», - пояснил он.

Как сообщалось, народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала дополненный список граждан Украины, которые удерживаются в Макеевской колонии №22 по стоянию на 25 февраля 2017 года. По ее словам, в нем числится еще 6 украинских пленных, которые не были указаны в минских списках.

Всего нардеп обнародовала 47 фамилий пленных.