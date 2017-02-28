В оккупированном Донецке члены незаконных вооруженных формирований заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова. Об этом сообщается на официальном сайте штаба.

«Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. У гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры не имеют к ним доступа.

«Гуманитарный штаб готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы», – сказано в сообщении.