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В оккупированном Донецке члены незаконных вооруженных формирований заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова. Об этом сообщается на официальном сайте штаба.  

«Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. У гуманитарного штаба  нет достоверной информации о причинах таких действий», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры не имеют к ним доступа.  

«Гуманитарный штаб готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы», – сказано в сообщении.
ForUm

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