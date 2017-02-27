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Народный депутат Андрей Артеменко не согласовывал со Службой безопасности Украины свои поездки в Москву. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Могу опровергнуть, потому что он с нами ничего не согласовывал. Я могу подтвердить факт, что он с нами ничего не согласовывал», - заявила Гитлянская в ответ на соответствующий вопрос ведущих.

Ранее сегодня в ходе пресс-конференции нардеп Андрей Артеменко заявил, что действительно недавно посещал Москву и подчеркнул, что все путешествия были согласованы со Службой безопасности Украины.

Напомним, недавно лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что незадолго до публикации «мирного плана Артеменко» данный депутат летал в Москву.

Как известно, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.
ForUm

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