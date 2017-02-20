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Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат 217

Радикальная партия Олега Ляшко исключила Андрея Артеменко из состава фракции.

Об этом сообщил член фракции Андрей Лозовой.

«Решение фракции Радикальной партии Ляшко – исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ», - написал он в Facebook.

Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал  от Артеменко сдать мандат.

 
ForUm

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