Радикальная партия Олега Ляшко исключила Андрея Артеменко из состава фракции.
Об этом сообщил член фракции Андрей Лозовой.
«Решение фракции Радикальной партии Ляшко – исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ», - написал он в Facebook.
Напомним, американская газета The New York Times утверждает, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал от Артеменко сдать мандат.
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