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Руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о поездках народного депутата из его фракции Андрея Артеменко в Москву.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Буквально вчера я получил оперативную информацию по поводу поездок Артеменко в Москву и написал соответствующее обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить. Мне сообщили, что видели несколько раз Артеменко в Минске с пересадкой на московский рейс. Мне не было известно об этом ничего», - заявил Ляшко.

По его информации, Артеменко перед обнародованием так называемого плана контактировал с Медведчуком, Левочкиным и Бойко.

«И они были в Москве вместе, все это их совместная работа», - заявил нардеп.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции.
ForUm

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