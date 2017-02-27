также в разделеЭкономика
«ЛНР» с 1 марта вводит официальную валюту 593
Данилюк: Крупный бизнес нужно вывести из упрощенки 16
В календаре МВФ до 6 марта нет «украинского вопроса» 53
В НБУ не подтверждают отставку Гонтаревой 61
С 1 марта в Украине подорожает электроэнергия 469
За год госучреждения «потеряли» 2,6 миллиарда 76
НБУ упростил зарубежные операции для украинцев 234
Гройсман прогнозирует ускорение роста ВВП до 3% 21
Суд подтвердил решение НБУ об отзыве лицензии банка «Софийский» 26
Розенко: Окончательного варианта меморандума с МВФ еще нет 48
Названа тройка системно важных банков Украины 170
Минфин выступает за особый режим налогообложения на Донбассе 97
Розенко рассказал, когда ожидать очередного роста минималки 101
НБУ закрывает «Платинум Банк» 67
СБУ сняла претензии к импортерам сжиженного газа. Санкции отменят 104
Гонтарева о торговой блокаде: У нас есть сценарий на «черный день» 97
Гройсман: В Украине с начала года зарегистрировано более 50 тысяч предпринимателей 32
Гройсман замахнулся на полный цикл производства самолетов и оборонки в Украине 173

Министерство финансов совместно с экспертами и МВФ разработало для Государственной фискальной службы ключевые показатели эффективности работы, о результатах которых глава ведомства Роман Насиров до сих пор не отчитался.

Об этом в интервью LIGA.net сказал министр Александр Данилюк.

«Я пришел в Минфин, чтобы среди прочего реформировать налоговую службу. В сентябре 2016-го мы установили для ГФС ключевые показатели эффективности (КПЭ). Это совершенно новая практика в нашей стране. Ведь раньше у нас был один показатель – или собрали налоги, или не собрали. А каким образом собрали – это уже другой вопрос», - сказал Данилюк.

Так, совместно с экспертами МВФ были разработаны новые индикаторы для ГФС, учитывая опыт других стран, где они публично устанавливаются.

«Это не просто общие фразы о том, как надо жить, это около 15 конкретных показателей, которых должна достичь ГФС. И выполнение поставленных целей кроме Минфина должно контролировать общество – в этом суть. По многим из индикаторов срок истекал в конце 2016 года. Но до сих пор глава ГФС так и не отчитался о результатах. Журналисты еще в сентябре мне задавали вопрос: «А если ГФС не будет выполнять эти КПЭ?». Тогда я ответил: «Буду принимать кадровые решения», - напомнил министр.

По его словам, ГФС должна была предоставить данные еще в конце прошлого года.

«А я хочу, чтобы их политика была открытой, чтобы они демонстрировали результаты своей работы. Но пока ГФС отчитывается избирательно: показывает то, что им выгодно. Полной картины мы не видим. Сбор налогов выполняется, но непонятно, они прижали бизнес, может, НДС где-то не возместили. Приходится собирать непосредственно в них по крупицам информацию, чтобы разобраться», - посетовал министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Ботинки зимние