Министерство финансов совместно с экспертами и МВФ разработало для Государственной фискальной службы ключевые показатели эффективности работы, о результатах которых глава ведомства Роман Насиров до сих пор не отчитался.

Об этом в интервью LIGA.net сказал министр Александр Данилюк.

«Я пришел в Минфин, чтобы среди прочего реформировать налоговую службу. В сентябре 2016-го мы установили для ГФС ключевые показатели эффективности (КПЭ). Это совершенно новая практика в нашей стране. Ведь раньше у нас был один показатель – или собрали налоги, или не собрали. А каким образом собрали – это уже другой вопрос», - сказал Данилюк.

Так, совместно с экспертами МВФ были разработаны новые индикаторы для ГФС, учитывая опыт других стран, где они публично устанавливаются.

«Это не просто общие фразы о том, как надо жить, это около 15 конкретных показателей, которых должна достичь ГФС. И выполнение поставленных целей кроме Минфина должно контролировать общество – в этом суть. По многим из индикаторов срок истекал в конце 2016 года. Но до сих пор глава ГФС так и не отчитался о результатах. Журналисты еще в сентябре мне задавали вопрос: «А если ГФС не будет выполнять эти КПЭ?». Тогда я ответил: «Буду принимать кадровые решения», - напомнил министр.

По его словам, ГФС должна была предоставить данные еще в конце прошлого года.

«А я хочу, чтобы их политика была открытой, чтобы они демонстрировали результаты своей работы. Но пока ГФС отчитывается избирательно: показывает то, что им выгодно. Полной картины мы не видим. Сбор налогов выполняется, но непонятно, они прижали бизнес, может, НДС где-то не возместили. Приходится собирать непосредственно в них по крупицам информацию, чтобы разобраться», - посетовал министр.