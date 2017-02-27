УЕФА оштрафовал киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ» на 60 тысяч евро за нарушения во время матча Лиги чемпионов, который состоялся 6 декабря в Киеве.

Об это сообщается на странице УЕФА в Twitter.

«Динамо» и «Бешикташ» оштрафованы на 60 тысяч евро за нарушения во время матча Лиги чемпионов, который прошел 6 декабря в Киеве», - говорится в сообщении.

Напомним, в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» разгромило «Бешикташ» со счетом 6:0.

Вследствие конфликтов между футбольными болельщиками пострадали 10 иностранцев.

В связи с этим УЕФА открыл дисциплинарное производство.