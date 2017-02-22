Чрезвычайные меры в электроэнергетике могут быть продлены до конца 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«На сегодняшнем очередном «энергетическом» совещании обсудили состояние и перспективы работы Объединенной энергетической системы в условиях блокады. Напомню, неделя прошла, как мы работаем в режиме чрезвычайных мер. Хотя ситуация очень сложная, общее количество произведенной электроэнергии в Украине пока в рамках плановых показателей. За 21 день февраля было произведено 10,7 млрд кВтч. Нас стабильно спасает «атомка» и гидроэнергетика, которые превышают плановые показатели. Тепловая генерация прогнозируемо отстает», – отметил он.

По словам Кистиона, общие запасы угля на складах составляют около 1,6 млн тонн. «Сейчас генерирующие компании прикладывают все усилия, чтобы уменьшить сжигание антрацита, поставки которого остановились из-за блокады. Также договорились несколько уравновесить запасы антрацита на складах. То есть, генерирующие компании, у которых на складах больший запас угля, отгрузят определенное количество на склады тех компаний, где уголь заканчивается», – подчеркнул он.

«По предварительным прогнозам, запасов антрацита должно хватить на 40-50 дней. И за это время мы оперативно должны проработать вопрос импорта антрацита. До пятницы Минэнергоугля вместе с НКРЭКП должны просчитать три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года. Соответственно, будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом, просчитано влияние импорта угля на цену электроэнергии и алгоритм дальнейшей работы энергосистемы», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.