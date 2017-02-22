Наказание в виде штрафа в 1700 гривен посреднику, продавшему спирт, которым затем отравились несколько десятков людей, возмутительно. Люди, причастные к такому бизнесу, должны нести серьезную ответственность. Это касается и чиновников, которые допустили трагедию, в первую очередь руководителей МинАПК. Так считает координатор Форума спасения Киева Виталий Черняховский.

«… На этом делаются огромные деньги, и, естественно, рука руку моет. В данном случае речь должна была идти об уголовной ответственности, а не о штрафе», - считает эксперт.

Черняховский подчеркнул, что если подтвердиться информация о том, что к производству контрафактного спирта причастны предприятия государственного концерна «Укрспирт», то и его руководство, и руководство МинАПК должны немедленно уйти в отставку.

«Если спирт действительно производился на Артемовском заводе «Укрспирта», то, значит, «Укрспирт» дошел до последней стадии деградации. Мало того, что они производят неучтенную продукцию, обычный этиловый спирт, то теперь они уже перешли на отраву для удешевления производства. И это все реализовывается в сетях, ведь никакого контроля сейчас нет. Если бы никто не отравился, то никто бы ничего и не узнал. Мы имеем дело с полным разложением государственных структур», - отметил он.

Черняховский убежден, что и директор завода, и главный инженер не могли не знать о том, что происходит. Скорее всего, они просто хотели зарабатывать. Такие действия, по мнению эксперта, должны жестко наказываться государством, вплоть до пожизненного заключения.

«Безнаказанность порождает новые преступления. Штраф в данном случае — это просто посмешище. Это будет порождать новые отравления, производство некачественного спирта продолжится. Ведь, получается, что делай, что хочешь, — и тебе за это ничего не будет», - возмущен эксперт.

Также он считает, что ответить должны чиновники, допустившие коррупцию и злоупотребления в отрасли.

«На предприятии, подчиненном МинАПК незаконно производится метиловый спирт. Естественно, министр Тарас Кутовой должен уйти в отставку, точно также, как и руководитель «Укрспирта», - убежден Черняховский.

Он напомнил, что в аграрной сфере сейчас масса нарушений и то, что стало известно, это лишь одна миллиардная того, что происходит на самом деле.

«Это маленький штрих, который случайно всплыл из-за того, что отравились люди, началось какое-то расследование и в результате вышли на производителя. И оказалось, что контрафакт, поддельный спирт, который не годится для употребления, производился на госпредприятии. Абсурд полный», - возмущен Виталий Черняховский.

Напомним, что в начале месяца Коминтерновский райсуд Харькова назначил штраф для поставщика метанола, использовавшегося для изготовления суррогата, в размере 1700 грн. В ходе судебного разбирательства не было доказано, что человек знал, для чего будет использован купленный спирт.

В прошлом году в Украине от отравления фальсифицированным спиртом умерли 69 человек. Только в Харьковской области 100 человек отравились контрафактными напитками, из них умерли - 53.