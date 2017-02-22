Министерство обороны России строит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке макет Рейхстага, который будет использоваться для тренировки молодежи, сообщает ВВС.

«В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», - заявил глава минобороны Сергей Шойгу во время выступления в Госдуме.

Также министр рассказал, что в парке построят «полноразмерную партизанскую деревню», где будут размещены коровник, свинарник, кухня, «землянка замполита» и «класс подготовки подрывников». По словам Шойгу, в парке также создают целую «линию фронта» с окопами и блиндажами.

Отвечая на вопрос депутатов, министр выступил против обязательных уроков по начальной подготовке. «Если говорится о начальной военной подготовке, то, наверное, она должна быть факультативной больше. Мы не должны милитаризировать страну бесконечно», - сказал он.

В конце октября 2015 года в России было зарегистрировано молодежное движения «Юнармия». Организация создана по инициативе министра обороны на основе «Движения юных патриотов».

В сентябре 2016 года Шойгу заявлял, что «Юнармия» не ставит перед собой цели милитаризировать молодежь. «Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так», - сказал он тогда.

Тем не менее ведомству не нравится, что «делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров», добавил Шойгу, не уточнив, что конкретно имеет в виду.