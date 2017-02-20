Признание в России паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик было продиктовано «исключительно гуманитарными соображениями». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, ситуация возникла из-за блокады Донбасса Киевом, в связи с чем сотни тысяч людей не имеют возможности оформить проездные документы и паспорта, а также продлить их действие, сообщает РБК.



«Указ не идет вразрез и не идет в нарушение международного права. Это де-юре выравнивание ситуации», — сказал ​представитель Кремля.



Он также подчеркнул, что этот шаг не нарушает Минские договоренности и «здесь нет никакого повода для обострения ситуации».

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что указ о признании в России паспортов «Л/ДНР» будет действовать, пока не будут выполнены Минские договоренности.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.