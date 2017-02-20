В Украине ввели запрет на продажу и хранение лекарственного препарата от головной боли «Темпалгин» производства АТ Софарма (Болгария), сообщает LIGA.net, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

«Да, это - правда, запрет был введен 16 февраля 2017 года», - уточнили в пресс-службе.

Однако не стали называть причину.

«Я не могу пока точно сказать, что это связано именно с возможной подделкой, по базе не вижу», - добавили в пресс-службе.

По информации некоторых СМИ, запрет был введен по причине того, что препарат был обнаружен при обысках на безлицензионных складах и может быть поддельным.

«Темпалгин» применяется для снятия болевого синдрома при головной боли, мигрени, зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, почечных, печеночных, кишечных коликах, после хирургических и диагностических вмешательств, а также при повышении температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.