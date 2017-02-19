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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что указ о признании в России документов граждан «Л/ДНР» будет действовать, пока не будут выполнены Минские договоренности, сообщают РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что «в указе черном по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями».

«Так что в сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены Минские договоренности,… указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по Российской Федерации», — сказал Лавров.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
ForUm

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