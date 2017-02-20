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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер заявил, что решение России признать «документы», которые выдаются учреждениями самопровозглашенных «Л/ДНР» на оккупированной части Донбасса, повредит возможностям укрепить перемирие.

Как сказал Дзанниер в интервью Радио Свобода на полях Мюнхенской конференции по безопасности, этот шаг России стал шагом назад от и так «очень далекой» цели остановить войну на Донбассе.

Этот шаг осложнит выполнение Минских договоренностей, сказал Дзанниер и также подчеркнул, что решение признавать такие «документы», «конечно же, фактически означает ... признание и тех, кто выдает эти «документы».

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что указ о признании в России паспортов «Л/ДНР» будет действовать, пока не будут выполнены Минские договоренности.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
ForUm

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