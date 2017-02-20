В Кабинете Министров Украины призывают участников блокады на Донбассе думать не о выборах, а о будущем поколений. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Согласительного совета заявил вице-премьер-министр, министр экономического развития Украины Степан Кубив.

«Украина очень дорого заплатила за право быть свободной, принимать собственные решения относительно своего будущего. Но этот выбор имеет последствия и ответственность», - сказал Кубив.

Отметив, что об этом должны помнить и те, кто сейчас продолжают «так называемую блокаду на востоке в разгар отопительного сезона».

После чего зачитал один из архивных документов, отметив, что так приказывал действовать на временно оккупированных территориях Иосиф Сталин.

«Мы не сталинисты. Не жалко ему было ни гражданского населения, ни тех, кто временно оказался на оккупированных территория, ни военных, которые попали лагерный плен. Мы воюем против агрессора и террористов, но не против собственного народа, часть которого, оказалась под пятой России», - отметил он.

По мнению вице-премьера, временно оккупированные территории и аннексированный Крым будут возвращены в Украину.

«А Украина будет возвращена украинским гражданам этих территорий. Такой главный политический аргумент против экономической блокады тех, кто это делает. Экономический аргумент не менее убедителен. Россия сегодня заинтересована в том (а вчера картинку для нее показали), чтобы теперешнюю линию разграничения сделали пропастью руками воинственных популистов и тех, кто поверит им», - добавил он.

«Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы. А государственный деятель – на следующее поколение. Так говорил Черчиль. Прошу тех, кто организовал блокаду, думать не о выборах, а о следующих поколениях», - подчеркнул Кубив.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.