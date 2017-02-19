Решение РФ о признании паспортов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ в Мюнхене.



«Для меня - это очередное доказательство российской оккупации и нарушение международного права. Очень символично и цинично, что это произошло во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности», - цитирует его слова пресс-служба Главы государства.



Президент Украины отметил, что во время встречи проинформировал вице-президента США Майка Пенса об этом решении президента России.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.