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Решение РФ о признании паспортов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ в Мюнхене.

«Для меня - это очередное доказательство российской оккупации и нарушение международного права. Очень символично и цинично, что это произошло во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности», - цитирует его слова пресс-служба Главы государства.

Президент Украины отметил, что во время встречи проинформировал вице-президента США Майка Пенса об этом решении президента России.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
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